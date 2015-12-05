За добу у зоні АТО загинув український військовий, ще троє були поранені

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок активних бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Не обійшлося без втрат. Один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення», - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, вчора і сьогодні вночі проросійські найманці 46 разів порушили режим тиші вздовж лінії розмежування.