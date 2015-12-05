За добу у зоні АТО загинув український військовий, ще троє були поранені
12:57, 05 грудня 2015Війна
505 0
Лисенко розповів про втрати української армії за добу.
За добу загинув один військовий / Фото УНІАН
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок активних бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще троє отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожБойовики обстріляли український опорний пункт у районі Широкиного - штаб
«Не обійшлося без втрат. Один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення», - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, вчора і сьогодні вночі проросійські найманці 46 разів порушили режим тиші вздовж лінії розмежування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter