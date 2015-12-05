Правоохоронці затримали ще двох бойовиків "ДНР"

Згідно з повідомленням, один із затриманих – 34-річний мешканець Авдіївки, який у 2014 році вступив до лав бойовиків і зі зброєю в руках чергував на блокпостах, здійснюючи незаконний огляд транспортних засобів та перевірку документів у громадян. До останнього часу зловмисник проживав у м. Бердянську, де і був затриманий правоохоронцями.

Оскільки затриманий відмовився співпрацювати зі слідством, його було взято під варту.

Також повідомляється, що інший учасник незаконних збройних формувань - 30-річний житель міста Гірник, який брав участь у бойових діях в районі селища Карлівка, був затриманий кілька днів тому в селі Петропавлівка Дніпропетровської області.

Стосовно обох підозрюваних були відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

У повідомленні підкреслюється, що житель Гірника скористався наданою йому законом можливістю уникнути кримінальної відповідальності, розкаявся і погодився співпрацювати з правоохоронцями.

«Молодий чоловік повідомив співробітникам поліції відомості про осіб, разом з якими він «проходив службу» у лавах незаконних збройних формувань. Крім того, завдяки наданій ним інформації в районі м. Селидове правоохоронцями було виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами», - сказано у повідомленні.

Враховуючи щире розкаяння затриманого і той факт, що, будучи учасником НВФ, він не скоював злочинів, після проведення відповідної перевірки судом було прийнято рішення не обирати запобіжний захід стосовно затриманого і звільнити його від кримінальної відповідальності, додали у поліції.

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