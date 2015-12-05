Порошенко опублікував нове відео про українську армію

Президент України Петро Порошенко оприлюднив у себе в Facebook нове відео про українську армію.

На відео зображені навчання українських військових, які пересуваються на танках, літаках, вертольотах і стріляють з гармат.

У кінці ролика танки шикуються на полі у формі тризуба.

"Україна пишається своїм Військом. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!", - підписав президент відео.