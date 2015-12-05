Порошенко опублікував нове відео про українську армію
21:12, 05 грудня 2015Війна
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"Україна пишається своїм Військом. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!", - підписав президент відео.
В кінці ролика танки шикуються на поле у формі тризуба / Фото Facebook / Порошенка
Президент України Петро Порошенко оприлюднив у себе в Facebook нове відео про українську армію.
На відео зображені навчання українських військових, які пересуваються на танках, літаках, вертольотах і стріляють з гармат.
У кінці ролика танки шикуються на полі у формі тризуба.
"Україна пишається своїм Військом. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!", - підписав президент відео.
Україна пишається своїм Військом. Слава Збройним Силам України!Слава Україні!Posted by Петро Порошенко on 5 грудня 2015 р.
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