Порошенко опублікував нове відео про українську армію

21:12, 05 грудня 2015
Війна
1875 0

"Україна пишається своїм Військом. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!", - підписав президент відео.

Фото Facebook / Порошенко

Президент України Петро Порошенко оприлюднив у себе в Facebook нове відео про українську армію.

На відео зображені навчання українських військових, які пересуваються на танках, літаках, вертольотах і стріляють з гармат.

У кінці ролика танки шикуються на полі у формі тризуба.

"Україна пишається своїм Військом. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!", - підписав президент відео.

Україна пишається своїм Військом. Слава Збройним Силам України!Слава Україні!

Posted by Петро Порошенко on 5 грудня 2015 р.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter