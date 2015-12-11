На адмінкордоні з Кримом прикордонники "засікли" польоти російських Мі-8

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що гвинтокрили РФ слідували над тимчасово окупованою територією.

Крім того, прикордонники запевнили, що про інцидент проінформовано підрозділи ЗСУ.

Читайте такожНеідентифікований вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України на ЛуганщиніВарто зазначити, що це не перший інцидент з російською авіацією. Прикордонники регулярно фіксують прольоти російських Мі-8 на адмінкордоні між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим.