На адмінкордоні з Кримом прикордонники "засікли" польоти російських Мі-8
16:23, 11 грудня 2015Війна
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На адміністративному кордоні з окупованим Кримом у межах Херсонської області зафіксовані польоти трьох російських вертольотів Мі-8.
Вертольоти РФ перебували на адмінкордоні з окупованим Кримом / Фото УНІАН
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Зазначається, що гвинтокрили РФ слідували над тимчасово окупованою територією.
Крім того, прикордонники запевнили, що про інцидент проінформовано підрозділи ЗСУ.
Читайте такожНеідентифікований вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України на ЛуганщиніВарто зазначити, що це не перший інцидент з російською авіацією. Прикордонники регулярно фіксують прольоти російських Мі-8 на адмінкордоні між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим.
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