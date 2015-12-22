Росія продовжує постачати бойовикам на Донбасі озброєння і військову техніку – розвідка

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Згідно з повідомленням, протягом доби продовжується доукомплектування з’єднань і частин підрозділів бойовиків.

Крім цього триває нарощування логістичного забезпечення за рахунок постачання з території РФ озброєння та військової техніки, пально-мастильних матеріалів та військового майна.

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Також противником здійснюється у рамках зимового періоду навчання комплексу заходів бойової підготовки, спрямованих на підвищення боєздатності з’єднань, частин і підрозділів

«Встановлено чергові факти загибелі військовослужбовців 2 АК. 20 грудня ц.р. у районі Станиця Луганська під час розвантаження боєприпасів в результаті їхнього детонування загинуло четверо та поранено п’ятеро осіб», - повідомляють розвідники.

Раніше розвідка повідомляла, що на території Донецької та Луганської областей перебувають понад 7,5 тисяч військовослужбовців ЗС РФ.