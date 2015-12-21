На Донбасі знаходяться понад 7,5 тисяч військовослужбовців РФ - розвідка

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив начальник управління ГУ розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Якщо брати ті дані, які є в ГУР, кадрових військовослужбовців ЗС РФ, які перебувають на території Донецької і Луганської областей, ми нараховуємо близько 7 тисяч 700. Це ті, які безпосередньо входять до складу ЗС РФ", - розповів він.

При цьому він уточнив, що ця кількість істотно не збільшувалася, вона залишається постійним, а передислокація, посилення, особливо в першому ешелоні, збільшується в першому і другому армійських корпусах ЗС РФ.

За даними ГУР, постійно відбувається перегрупування військ, постійно проводяться заходи оперативної підготовки, оперативної і бойової підготовки з виходом військ на полігони, проведення стрільб. Таким чином, продовжується повсякденна бойова підготовка і підготовка підрозділів ЗС РФ до, можливо, відновлення бойових дій на території України.

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"Безпосередньої загрози на сьогоднішній день немає. Але ознаки є, що ЗС РФ, бойові підрозділи 1-го, 2-го АК, здійснюють підготовку, і така планова підготовка. Обстановка залишається складною (АТО). Противник продовжує обстрілювати позиції українських силових структур. За останню добу, за даними ГУР, було скоєно 57 обстрілів. Крім того, продовжується нарощування боєприпасів, пально-мастильних матеріалів, що прибувають з РФ", - поінформував він.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня, на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо введення російських кадрових військових на Донбас, Путін визнав, що Росія відправила на схід України для людей "вирішення певних питань, зокрема у військовій сфері".

"Ми ніколи не говорили, що там немає людей, які займаються там вирішенням певних питань, зокрема у військовій сфері, але це не означає, що там присутні регулярні російські війська. Відчуйте різницю", - сказав Путін.

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив, що Путін вперше публічно підтвердив наявність російських військ на Донбасі.