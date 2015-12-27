Епіцентром бойових дій в зоні АТО протягом минулої доби були околиці Горлівки

Про це під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

“Вчора епіцентром бойових дій були північні та західні околиці Горлівки. Ще засвітла незаконні збройні формування почали обстрілювати зі стрілецької зброї наші позиції у районі Зайцевого. А вдень і після заходу сонця продовжили порушувати режим перемир’я, застосовуючи при цьому гранатомети, зенітні установки та важке озброєння – 82-мм міномети та танк, який атакував українські рубежі оборони пізно ввечері”, – повідомив Мотузяник.

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За його словами, у зоні АТО на луганському напрямку бойові дії не велися вже третю добу підряд, тоді як на донецькому напрямку бойовики продовжують здійснювати збройні провокації у районі Світлодарської дуги.

Крім того, поблизу селища Луганське бойовики сім разів відкривали неприцільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціям українських військових, а поблизу Майорська бойовики важке озброєння не застосовували, проте прицільно обстрілювали українські позиції з гранатометів та стрілецької зброї.

Мотузяник також повідомив, що із крайніх західних передмість тимчасово окупованої Горлівки бандформування відкривали вогонь по позиціях сил АТО поблизу Новгородського.

“Вогонь вівся у темну пору доби. При цьому, нарівні зі стрілецькою зброєю, застосовувалося озброєння БМП та міномети калібру 82 мм”, – додав речник АП з питань АТО.

Водночас за минулу добу терористи застосовували БМП та міномети поблизу Троїцького та Новоселівки, що розташовані на захід від Горлівки.

За його словами, на західних околицях Донецька ситуація без змін, обстріли бойовиків тривають по всій лінії фронту від Авдіївки до району Донецького аеропорту. При цьому, бойовики в основному застосовують гранатомети та стрілецьку зброю.

"Єдиним випадком застосування мінометів був вчорашній обстріл українських рубежів оборони у районі Пісок після заходу сонця", - підкреслив Мотузяник.

Водночас, на маріупольському напрямку неспокійно протягом доби було поблизу Мар’їнки, де бойовики вели прицільні обстріли українських позицій пізно ввечері з ручних та станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї. Так само в цей час, бандформування відкрили вогонь з мінометів та зенітних установок у бік українських позицій поблизу села Гнутове, Іллічівського району Маріуполя.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинув один військовослужбовець, троє зазнали поранень.