Бойовики обстрілювали позиції сил АТО неподалік донецького аеропорту

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "З 18 години вчорашнього дня до опівночі тричі зі стрілецької зброї загарбники обстрілювали наші позиції біля Зайцевого, з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля Лозового. Неприцільний вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів бандити вели в бік наших захисників у районі Опитного, південніше Авдіївки, що неподалік донецького аеропорту. Також вони обстрілювали наших захисників північніше Горлівки – біля Майорська, Новгородського, Зайцевого та Лозового тощо", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у прес-центрі зазначили, що з початку цієї доби зафіксовано 5 випадків порушення бойовиками режиму повної тиші.

У повідомленні вказується, що "з автоматичних станкових гранатометів вони обстріляли один із підрозділів сил АТО біля Зайцевого, великокаліберних кулеметів – поблизу Троїцького, зі стрілецької зброї вели вогонь в напрямку наших позицій під Новгородським та Майорськом".

Ситуація в Луганській області та на Маріупольському напрямку залишається без змін. Впродовж ночі там було відносно тихо, підсумували в прес-центрі.