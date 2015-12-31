"Розвідники" "ДНР", які почали готуватися до Нового року, побачили сотні турецьких найманців
19:29, 31 грудня 2015Війна
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"Розвідка" "ДНР", яка почала готуватися до Нового року заявила, що до Маріуполя прибули близько 300 іноземних військових.
REUTERS
Про це повідомляє один із сайтів бойовиків.
«Місцеве населення відзначає серед прибулих арабську і турецьку мову», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, раніше українська розвідка озвучила кількість російських військових в окупованому Комінтерновому Донецької області. За її даними, в цьому населеному пункті знаходиться близько 100 російських військовослужбовців.
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