СБУ сподівається на звільнення 25 людей із полону бойовиків у найближчі дні - Тандіт

Українська сторона сподівається на звільнення 25 людей із полону угруповань «ДНР» та «ЛНР» у найближчі дні, однак казати про щось конкретніше наразі складно.

Про це у коментарі Радіо Свобода заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт.

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«Ми ніколи не анонсуємо дня, часу і місця звільнення заручників. Щоразу, коли ми туди заходимо за нашими хлопцями, проводиться військова операція. Ті, хто туди заходять, фактично ризикують життям. Тому всі дані закриті. Ми лише можемо сказати, що в будь-який момент протягом кількох годин ми можемо забрати наших хлопців», - сказав він.

За словами Тандіта, Україна готова провести обмін своїх громадян на 35 людей, які скоїли злочини проти цілісності України.

На уточнююче запитання, хто ці люди, Тандіт відповів: «Всі, хто скоює злочин проти цілісності України, й ототожнює себе з самопроголошеними так званими «республіками», може потрапляти у список тих, кого ми можемо передавати. Ми також працюємо зі списками, які були передані минулого року, – близько тисячі людей зі сторони Донецька і Луганська. Це – різні люди, не лише ті, хто був зі зброєю в руках. Наприклад, особи, які супроводжували групу диверсантів, які заходили у бік Костянтинівки, щоб підірвати один із блокпостів».

13 січня речниця представника України у Тристоронній контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що за підсумками засідання контактної групи у Мінську сторони домовилися про звільнення з полону найближчим часом понад 50 людей з обох боків конфлікту. Тоді ж, 13 січня, сепаратисти угруповання «ДНР» заявили про підготовку списку полонених українських військових для обміну з Києвом. За словами проросійських бойовиків, спочатку українська сторона заявила про готовність повернути 50 людей, але наразі списки подані на 36 затриманих.

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Наприкінці 2015 року уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомляла, що, згідно з уточненою інформацією від СБУ, у списку полонених – 139 українців.

Звільнення та обмін полоненими є однією з умов мінських угод.