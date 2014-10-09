МЗС: Росія повинна відмовити угруповання "ДНР" та "ЛНР" від проведення "виборів"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає Росію не підтримувати наміри терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка» провести свої «вибори глави держави» і «депутатів парламенту» в листопаді.

Про це Клімкін сказав в інтерв’ю Reutres.

Читайте такожООН: Бойовики били полонених жінок і волонтерів, виривали їм нігті і гасили об них недопалки

«Росія повинна відмовити Донецьк і Луганськ від проведення цих виборів та спробувати поставити процес на шлях стабілізації», - сказав Клімкін.

Він вважає, що Росія повинна доволі чітко сказати, що такі вибори не можуть мати місця за жодних умов.

Нагадуючи про готовність української влади провести децентралізацію органів влади на місцевому рівні, Клімкін відзначив, що Україні потрібен всеохоплюючий політичний процес, до якого будуть залучені Донецька і Луганська області.

Міністр вважає, що самопроголошені проросійськими організаціями на сході України вибори можуть посилити процеси виникнення на Донбасі довготермінового «замороженого» конфлікту, схожого на ситуацію у Придністров’ї або Абхазії.

Читайте такожНа сайті виконкому СНД "відрізали" від України Крим і території, підконтрольні "ДНР" і "ЛНР"

На його переконання, «заморожений» конфлікт в Донецьку та Луганську «не може стабілізуватися так само, як, наприклад, це сталося в Придністров'ї чи Абхазії». Клімкін упевнений, що за такого сценарію це призведе до більшої нестабільності не тільки для всієї України, а й для всієї Європи.

Як повідомляв УНІАН, так звана «ЦВК ЛНР» заявляє про намір перенести «вибори» з 2 на 9 листопада.

У «ДНР» мають намір провести свої «вибори» 2 листопада.