В АП пояснили, чому українські військові вчора відкрили вогонь у відповідь на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко заявив під час брифінгу.

"Противник різко активізував обстріли наших позицій на Донецькому та Маріупольському напрямках. Там було епізодично застосовано важке озброєння, зокрема, міномети та БМП", - сказав він.

Речник наголосив, що значна частина обстрілів була прицільною, тому сили АТО відкривали вогонь у відповідь.

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Крім того, за словами Лисенка, "на Луганському напрямку триває затишшя, проте на Донецькому ворог порушив "режим тиші" по всьому фронту".

"Найбільшу кількість ворожих обстрілів вчора зафіксовано в районі Донецького аеропорту і, зокрема, в Пісках", - сказав він.

За словами Лисенка, на Маріупольському напрямку бойовики "майже без перерви вели вогонь по українських позиціях східніше Красногорівки та Мар'їнки". Важке озброєння незаконні збройні формування при цьому не застосовували, проте кілька разів там працювали ворожі снайпери, додав він.

"Влучний вогонь у відповідь сил антитерористичної операції зупинив любителів гострих відчуттів і змусив окупантів відступити на свої позиції", - підкреслив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, минулої доби російсько-терористичні війська 69 разів обстріляли українські опорні пункти. Внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, одного було поранено.