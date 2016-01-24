Прикордонники викрили канал постачання до ЄС сигарет, виготовлених в "ДНР"
Прибуток від контрафактного виробництва сигарет спрямовується на фінансування проросійських бойовиків.
23 січня співробітники Державної прикордонної служби України викрили канал переміщення тютюнових виробів, які виробляються на окупованій території Донецької області, через лінію дотику, повідомляє Украинская правда з посиланням на заяву прес-центру ДПСУ.
"Зловмисники об'їзними шляхами доставляли тютюнові вироби в один з населених пунктів Донецької області, який знаходиться на підконтрольній українській владі території, а потім поштовим перевізником відправляли в західні та південні регіони України", - говориться у повідомленні.
Зазначається, що після цього інші учасники угруповання незаконно переміщували їх у країни Євросоюзу. Виявлена партія (сигарет LM) була виготовлена для збуту саме в Чехії. Для цього донецька фабрика спакувала сигарети в пачки, на яких написи були нанесені чеською мовою", - йдеться в повідомленні.
У ДПСУ підкреслюють, що з осені 2015 року всі контрафактні фабрики на непідконтрольній території перейшли під "шефство" ФСБ Росії.
"Російське "КГБ" жорстко контролює, щоб прибуток від контрафактного виробництва сигарет спрямовувався на фінансування НЗФ", - йдеться в повідомленні.
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В результаті проведених оперативних заходів в складському приміщенні на території одного з перевізників було виявлено близько 100 ящиків сигарет марок LM, МАС, NZ, Winston без акцизних марок.