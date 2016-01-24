Прикордонники викрили канал постачання до ЄС сигарет, виготовлених в "ДНР"

23 січня співробітники Державної прикордонної служби України викрили канал переміщення тютюнових виробів, які виробляються на окупованій території Донецької області, через лінію дотику, повідомляє Украинская правда з посиланням на заяву прес-центру ДПСУ.

"Зловмисники об'їзними шляхами доставляли тютюнові вироби в один з населених пунктів Донецької області, який знаходиться на підконтрольній українській владі території, а потім поштовим перевізником відправляли в західні та південні регіони України", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що після цього інші учасники угруповання незаконно переміщували їх у країни Євросоюзу. Виявлена партія (сигарет LM) була виготовлена для збуту саме в Чехії. Для цього донецька фабрика спакувала сигарети в пачки, на яких написи були нанесені чеською мовою", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ підкреслюють, що з осені 2015 року всі контрафактні фабрики на непідконтрольній території перейшли під "шефство" ФСБ Росії.

"Російське "КГБ" жорстко контролює, щоб прибуток від контрафактного виробництва сигарет спрямовувався на фінансування НЗФ", - йдеться в повідомленні.

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В результаті проведених оперативних заходів в складському приміщенні на території одного з перевізників було виявлено близько 100 ящиків сигарет марок LM, МАС, NZ, Winston без акцизних марок.