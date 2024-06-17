Він продовожить службу у лавах українського війська.

Генерал-лейтенант Артур Горбенко завершує роботу на посаді командира 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України, яка захищала Харківську область.

Відповідну заяву він опублікував на сторінці бригади у соціальній мережі Facebook. Він подякував побратимам за більш ніж дворічну спільну службу та зазначив, що продовжує службу в лавах українських Збройних сил.

"Вдячний всьому особовому складу за вірність Присязі, військовому та громадянському обов’язку, відданість Українському народові, жертовність, відвагу і професіоналізм, проявлені в ході російсько-української війни, в численних боях та зіткненнях за нашу з вами землю. Вдячний Вашим родинам за підтримку, терпіння та вміння чекати в ці нелегкі часи", - додав Горбенко. Відео дня

125 бригада ТрО: останні новини

У травні український військовослужбовець Денис Ярославський заявив, що ця бригада самовільно залишила позиції на Харківському напрямку.

В 125-й бригаді назвали це неправдивою інформацією, заявивши, що ситуація в смузі їхньої оборони залишається складною, але контрольованою.

Наприкінці травня у Єдиному державному реєстрі судових рішень з'явилися матеріали кримінальної справи, відкритої за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ст.429 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування встановило, що 10 травня в районі низки населених пунктів Харківської області під час штурмових дій окупантів мали місце факти залишення бойових позицій підрозділами 125 бригади.

Також було встановлено, що командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів "внаслідок недбалого ставлення до військової служби, не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу".

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