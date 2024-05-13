Комбриг нагадав, що ворог зайшов у сіру зону, тож успіх наступу є досить умовним.

Боєць ЗСУ та військовий блогер звинуватив одну з бригад територіальної оборони у самовільному залишенні позицій під час російського наступу на Харківщині, що дало змогу росіянам швидко підібратися до Вовчанська. У самій бригаді звинувачення спростовують.

Про несанкціонований відступ 125-ї бригади ТРО напередодні повідомив військовий Денис Ярославский у своєму блозі в Фейсбук. Закид на адресу бригади був сказаний у контексті того, що біля кордону не було оборонних укріплень.

"Знаю, що ті, що залишили позиції 125 ТРО, вже дають розклад про те, що їм впарювали на підпис акти прийому передачі фортифікацій, які навіть на 30% були не готові як завершене будівництво. Сподіваюся, що винних покарають", – написав він.

Відео дня

Пост Ярославського широко розійшовся у соцмережах, і на нього звернули увагу в самій 125-й окремій бригаді ТрО ЗСУ. Там публікацію назвали "вкрапленням відвертої ІПСО".

"Чи то від незнання ситуації, чи від бажання нашкодити, окремі резиденти соціальних мереж розповсюджують абсолютно неправдиву інформацію… Відповідально заявляю, що ситуація в смузі оборони нашої бригади складна, але контрольована. Підрозділи 125 обр ТрО ЗСУ дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість в бойових порядках", – заявив командир бригади Артур Горбенко.

Він наголосив, що населені пункти, в які зайшов ворог, перебували у постійній "сірій зоні", тому успіх росіян "є достатньо умовним і коштує йому величезних втрат".

Ситуація на Харківщині: останні новини

Як писав УНІАН, у вечірньому відеозверненні президент Зеленський повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії на Харківському напрямку, зокрема біля Вовчанська. За його словами, українську оборону там вже посилено.

Разом з тим начальник Генштабу Анатолій Баргилевич розповів, що сьогодні зранку противник активізувався в районі Вовчанська. За його словами, Сили оборони знищують ворога на підступах до міста, залучаючи раніше підготовлені резерви.

Вас також можуть зацікавити новини: