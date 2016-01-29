З початку доби бойовики 19 разів обстріляли опорні пункти ЗСУ, неспокійно було у районі аеропорту - штаб

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу антитерористичної операції станом на 18.00, впродовж дня терористичні угрупування продовжували обстріли позицій сил АТО.

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«На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та кулеметів великого калібру по наших опорних пунктах в Широкіному, Старогнатівці та Красногорівці.

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На Донецькому напрямку ворог обстріляв наші укріплення неподалік Новгородського та Луганського з БМП та великокаліберного кулемету. Неспокійно було і в районі аеропорту. Тут були обстріляні укріплення сил АТО в Пісках, Опитному та на шахті Бутівка», - сказано у повідомленні.

Крім того, за даними штабу, активізувався ворог і на Луганському напрямку, де по українських позиціях неподалік Новозванівки вів вогонь з гранатометів та мінометів.