Загострення ситуації у зоні АТО: бойовики розширили географію обстрілів, гатять по пропускних пунктах

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що за минулу добу бандформування псевдореспублік 71 раз порушили режим повної тиші на Донбасі.

"На Світлодарській дузі ворог обстріляв наші опорні пункти в Зайцевому - з мінометів калібру 82-мм, а в Новгородському та Майорську - з гранатометів, великокаліберних кулеметів та БМП", - йдеться у повідомленні штабу.

Крім того, неподалік тимчасово окупованого Донецька вкотре були обстріляні з різних видів зброї українські позиції в Опитному, Пісках, Авдіївці та на шахті Бутівка.

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"Напруженою була ситуації в районі Мар’їнки. Українські воїни змушені були відкрити прицільний вогонь у відповідь на обстріли знахабнілих окупантів", - зазначили у прес-центрі.

Також повідомляється, що кількість обстрілів збільшується, а географія розширюється. "Разом з тим, провокуючи наших воїнів на вогонь у відповідь, терористи обстрілюють райони, де проживають мирні мешканці", - заявили у штабі.

Крім того, о 21.10 кремлівські найманці з БМП та автоматичного станкового гранатомета обстріляли контрольний пункт в’їзду/виїзду «Мар’їнка» Державної прикордонної служби України. За оперативною інформацією, подібні провокації готуються бойовиками і на інших КПВВ, зокрема на Артемівському напрямку.