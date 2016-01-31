У батальйоні "ОУН" повідомили про загибель сапера під час виконання бойового завдання

Про це повідомляє прес-служба батальйону "ОУН".

"Сьогодні при виконанні бойового завдання в підрозділі "ОУН" 93-ї ОМБ загинув сапер Анатолій Гаркавенко, друг "Морячок". За своє недовге життя двадцятип'ятирічний хлопець з Івано-Франківщини встиг поборотися: воював у лавах ДУК ПС, ОУН, 93-ї ОМБр", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у районі Донецького аеропорту загинув боєць "Правого сектора".