Євросоюз передав місії ОБСЄ в Україні 20 броньованих автомобілів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан.

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"Я хотів би висловити вдячність Євросоюзу за їх внесок в роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Ця допомога значно збільшить можливості місії", - сказав Ертугрул Апакан.

За його словами, всі броньовані авто будуть направлені на схід України.

Він зазначив, що загальна кількість броньованих авто місії разом з цими двадцятьма становить 188 автомобілів.

За його словами, на сьогодні в місії працюють 686 спостерігачів.

У свою чергу голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський зазначив, що завдяки збільшенню броньованих авто, спостерігачі місії зможуть просуватися далі на схід України.