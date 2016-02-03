Євросоюз передав місії ОБСЄ в Україні 20 броньованих автомобілів
Євросоюз передав спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні 20 броньованих автомобілів Mercedes G-класу, загальною вартістю близько 685 тис. євро.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан.
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"Я хотів би висловити вдячність Євросоюзу за їх внесок в роботу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Ця допомога значно збільшить можливості місії", - сказав Ертугрул Апакан.
За його словами, всі броньовані авто будуть направлені на схід України.
Він зазначив, що загальна кількість броньованих авто місії разом з цими двадцятьма становить 188 автомобілів.
За його словами, на сьогодні в місії працюють 686 спостерігачів.
У свою чергу голова представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський зазначив, що завдяки збільшенню броньованих авто, спостерігачі місії зможуть просуватися далі на схід України.