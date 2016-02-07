Бойовики "ДНР" заявили, що готові до "економічної співпраці" з Україною
При цьому вони висунули ряд "умов".
Про це заявив ватажок терористичного угруповання "ДНР" Олександр Захарченко, передають "РИА Новости".
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Як стверджує Захарченко, зараз "єдина точка економічного дотику" України і "ДНР" — це вугілля, яке Донецьк продає, "щоб їх люди похилого віку, інваліди та інші незахищені верстви населення не замерзли".
Також Захарченко перерахував вимоги терористів, за виконання яких так зване економічне співробітництво могло б бути можливим; серед них – "державна незалежність" "ДНР": "Ми готові співпрацювати з Україною, в тому числі і в сфері економіки. Але тільки як незалежна держава, на рівні рівноправних партнерських відносин. А це можливо тільки після виконання Україною всіх пунктів мінських угод, переформатування всього політичного устрою України, встановлення надійного миру. Поки, враховуючи внутрішньополітичну ситуацію в Україні, це неможливо".
"Сьогодні ми пов'язуємо перспективи економічного розвитку "ДНР", в основному, з Російською Федерацією", — сказав ватажок бойовиків.