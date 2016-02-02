У Бундестазі виступили за тиск на РФ для проведення виборів на Донбасі за українським законодавством

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саррацін сказав на прес-конференції у Києві.

"Було б дуже і дуже прикро, якби з огляду на правову позицію законодавців, авторів Конституції не вдалося створити правові умови для проведення виборів на Донбасі", - заявив Саррацін.

При цьому він сказав, що на його думку було б добре створити ситуацію для Росії, "за якої б вона була зобов'язана уможливити вільні, чесні і безпечні вибори, які - і це передбачено у Мінських угодах - мали б відбутися за українським законодавством".

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"Але звичайно не слід нехтувати і громадською думкою, яка є важливою у вашій країні, але і яка є важливою у спілкуванні з нашими громадянами у Німеччині, і нашими європейськими партнерами, коли ми можемо сказати про те, що Україна зі свого боку створює усі передові умови для того, щоб виконати свої зобов'язання, передбачені Мінськими домовленостями", - сказав Саррацін.

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Він пояснив, що "це був би найважливіший і найвагоміший аргумент, який би зміг би переконати наших партнерів, і наших громадян у Німеччині в доцільності продовження санкцій".

При цьому член Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Норберт Шпінрат наголосив, що в його країні ніхто не наважиться судити про ситуацію в Україні здалеку. Він зазначив, що дуже важливо особисто відвідати Україну, поспілкуватися з людьми і скласти уявлення про те, яке становище в цій країні.