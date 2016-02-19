Бойовики сьогодні вже 22 рази обстріляли опорні пункти українських військових

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

Зокрема, 12 обстрілів було зафіксовано на Донецькому напрямку. Особливо інтенсивно вогонь вівся зі стрілецької зброї в напрямку Красногорівки, Пісків та Опитного. В районі Троїцького опорний пункт ЗСУ обстріляли із зенітної установки, а біля селища Луганське по позиціях українських військових застосовувався крупнокаліберний кулемет.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО один український військовий отримав поранення

На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 провокативних обстрілів з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. В районі Гнутового українські підрозділи були обстріляні з 82-міліметрового міномета. Вогонь вівся з населеного пункту Октябр.

У декількох випадках українські військові були вимушені відкрити вогонь у відповідь з стрілецької зброї.

Читайте такожРосійсько-терористичні війська на Донеччині готуються до наступу - ІС