Бойовики на Донеччині проводять репресії щодо мирних громадян окупованих територій - журналіст

Про це пише журналіст Павло Канигін у своєму матеріалі, опублікованому на сайті "Медуза".

За його словами, причини переслідування різні — це і зведення політичних рахунків, і переділ власності, і випадкові затримання. Заарештованих судять за кримінальним кодексом, списаним з КК СРСР 1961 року; їх оголошують "шпигунами і підривниками".

Повідомляється, що "на підвалах" у бойовиків також сидять підприємці, які не зуміли домовитися з новою "владою". Їх бізнеси найчастіше "націоналізують" — це означає, що контроль над ними, як правило, отримують родичі керівництва бойовиків або наближені до них.

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Як пише журналіст, в останні два місяці часто повідомляють про арешти за анонімними доносами.

Звільнити репресованих хтось намагається через знайомих в керівництві бойовиків, інші сподіваються викупити тих потрапив за ґрати; проте у випадку з політичними арештами зазвичай не допомагає ні те, ні інше.

Зазначається, що остання і найбільш масова хвиля репресій накрила окупований проросійськими бойовиками Донецьк наприкінці січня 2016 року — після підриву невідомими пам'ятника Леніну.

На наступний день голова угрупування "ДНР" Олександр Захарченко оголосив масштабне розслідування, назвавши винними "невстановлену групу українських диверсантів". Встановити їх було доручено так званому "міністерству держбезпеки ДНР", яке розгорнуло кампанію по виявленню "українських шпигунів, диверсантів і ворогів".

У першу ж ніч місцеві чекісти навідалися до квартир кількох десятків городян. За приблизними оцінками, затримано близько 50 осіб.

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Як пише у своєму матеріалі журналіст, "джерело в російському військовому відомстві зазначає, що арешти незалежних громадських активістів були ініційовані Олександром Захарченко для зриву переговорного процесу та збереження влади".

"В'язнями "підвалів" нерідко стають і "незгодні" з числа відомих бойовиків (рядові "незгодні", як правило, гинуть при загадкових обставинах або безслідно зникають)", - пише у своїй статті Канигін. Найвідоміший випадок стався восени 2015 року із "спікером" так званої "Народної ради ДНР" Андрієм Пургіним, який до війни торгував господарчими товарами в передмісті Донецька. Він просидів у в'язниці чотири дні, за цей час був зміщений з усіх посад, а після звільнення більше не з'являвся на публіці. Жорстку відставку Пургіна тоді назвали інтригою його заступника, колишнього координатора донецької мережі МММ Дениса Пушиліна, який запропонував московським кураторам Донбасу позбутися Пургіна, почав критикувати Кремль за "злив Новоросії".

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Відзначається, що тема "зливу Новоросії" або її окремих районів — взагалі поширений мотив в міжусобних розбірках бойовиків. Втім, їх розбіжності про майбутнє "російського світу" зазвичай є ширмою для банального переділу сфер впливу і махінацій з великою власністю.