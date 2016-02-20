Фосфорні запальні гранати на склади ЗСУ на Донеччині скинули російські безпілотники - АП
13:04, 20 лютого 2016Війна
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Вчора на Донеччині, під селищем Гродівка, російські безпілотники кілька разів скидали запальні гранати на склади ЗСУ, але завдяки вчасному реагуванню українських військових наслідки розривів вчасно локалізовані.
БПЛА противника кілька разів атакували військові склади ЗСУ / facebook.com/skitalec
Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
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"В ніч з 18 на 19 лютого БПЛА противника кілька разів атакували військові склади ЗСУ поблизу селища Гродівка Красноармійського району на Донеччині, скидаючи фосфорні запалювальні гранати. Осередки займання, які виникли внаслідок розривів, були своєчасно локалізовані силами резервної групи", - сказав Лисенко.
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