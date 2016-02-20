Фосфорні запальні гранати на склади ЗСУ на Донеччині скинули російські безпілотники - АП

Як передає кореспондент УНІАН, про сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

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"В ніч з 18 на 19 лютого БПЛА противника кілька разів атакували військові склади ЗСУ поблизу селища Гродівка Красноармійського району на Донеччині, скидаючи фосфорні запалювальні гранати. Осередки займання, які виникли внаслідок розривів, були своєчасно локалізовані силами резервної групи", - сказав Лисенко.