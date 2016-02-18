Причиною вибухів на складі боєприпасів у Запорізькій області стали скинуті з безпілотника міни

Про це УНІАН повідомив в.о. голови Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль.

«Було два «дрони»: один виконував освітлення, другий скидав міни. Військові оперативно ліквідували наслідки нальоту без залучення ДСНС », - розповів Бриль.

За його словами, у результаті того, що сталося, ніхто не загинув, проте «те, що трапилося, - чергове підтвердження того, що агресор заспокоюватися не збирається».

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Як повідомляв УНІАН, увечері 17 лютого сталися вибухи на складі військової частини, що дислокується на території Куйбишевського району Запорізької області (на кордоні з Донецькою областю). На місце події виїхали співробітники СБУ, прокуратури, які проводять огляд місця події з метою встановлення всіх обставин і причин того, що сталося.