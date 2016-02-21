Розвідка заявляє про підготовку росіян до морської десантної операції

Про це повідомляє Головне управління Міністерства оборони України.

Розвідкою підтверджено «посилення 9 окремого мотострілецького полку (м. Новоазовськ) 1 АК підрозділами із складу 810 окремої бригади морської піхоти Берегових військ Чорноморського флоту Російської Федерації».

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За даними розвідки, командуванням ЗС РФ проведено заходи «з метою легалізації перебування російських морських піхотинців на цьому напрямку та приховування факту підготовки морської десантної операції».

Зокрема, «12 лютого ц.р. опубліковано указ т.зв. “голови ДНР” О.Захарченка про перейменування 9 окремого мотострілецького полку в 9 особливий мотострілецький полк морської піхоти; організовано забезпечення особового складу 9 омсп елементами форми одягу, що притаманні морській піхоті (чорні берети, тільняшки, шеврони), а також нанесення відповідної символіки на бойову техніку», - повідомляє ГУР Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби на Маріупольському напрямку сталося бойове зіткнення, у ході якого загинуло троє російських військових, ще п’ять отримали поранення.