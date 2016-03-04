У Міноборони назвали кількість жінок-військових, які пройшли службу в зоні АТО

Понад 1,5 тисячі жінок-військовослужбовців пройшли службу в зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай повідомив на брифінгу.

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Він зазначив, що «на сьогодні у Збройних силах України проходять військову службу більш як 17 тисяч жінок-військовослужбовців, понад 2,2 тис. з них – офіцери. Понад 1,5 тис. жінок-військовослужбовців пройшли службу в зоні АТО».

При цьому речник не уточнив, за який саме період така кількість жінок несла служба в зоні АТО.

Чернобай також додав, що у Міноборони України відбудуться заходи із вшанування жінок- військовослужбовців з нагоди свята 8 березня.