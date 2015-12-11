Майже тисяча жінок отримали статус учасника бойових дій - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу прес-секретар Міністерства оборони України Олексій Чорнобай.

В цілому, за його даними, статус учасника бойових дій вже отримали 98 тисяч військовослужбовців і працівників ЗСУ–учасників АТО.

Як сказав Чорнобай, до Дня Збройних сил України нагороди Міністерства оборони та Генштабу отримали понад 1,5 тисячі військовослужбовців-учасників АТО.

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«Серед нагороджених - жінки-військовослужбовці та працівники ЗСУ. Зокрема, за час проведення АТО 611 жінок нагороджені знаками відзнаками Міністерства оборони і 32 – державними нагородами», - повідомив він.

За словами Чорнобая, на сьогоднішній день державними нагородами було відзначено 8 505 військовослужбовців і працівників ЗСУ–учасників АТО. 21 людині присвоєно звання Герой України, вручено 1 047 орденів Богдана Хмельницького, більше 4 тисяч орденів «За мужність» різних ступенів, 372 медалі за бездоганну службу. Нагородами Міноборони омечено майже 9 тисяч військовослужбовців-учасників АТО.