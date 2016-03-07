У поліції показали результати ранкового обстрілу бойовиками "ДНР" приватного сектору Авдіївки (фото)

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

За його словами, 7 березня близько 7:00 ранку, в будинок №44 по вулиці Лермонтова в Авдіївці, де проживає пенсіонерка 1935 року народження, влучила граната. В результаті вибуху пошкоджено меблі.

У будинку №64 на тій же вулиці, де проживає пенсіонерка 1954 року народження, наявні пошкодження вікон від стрілецької зброї.

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"Попередньо можна сказати - обстріл житлового сектора проводився з БМП або БМД", - зазначив Аброськін.

За його даними, жертв і постраждалих немає. На момент обстрілу жінки знаходилися в будинках. Відстань від будинків до позицій сепаратистів становить 600-800 метрів.

На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції.