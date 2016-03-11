Місія ОБСЄ констатує зменшення кількості обстрілів цього тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

«Рівень насильства цього тижня є меншим за попередній. На жаль, я не можу сказати, що це гарна новина або що ми спостерігаємо позитивну тенденцію до зменшення кількості випадків порушення перемир’я. Менша кількість порушень режиму тиші зафіксована цього тижня тільки тому, що бойові дії минулого тижня були особливо інтенсивними», - сказав він.

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«Я не можу довести причинно-наслідковий зв’язок, але піки насильства напередодні переговорів ми спостерігали завжди. Не місце насильству за столом переговорів», - додав Хуг.