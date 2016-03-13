Росія перекинула на Донбас 90 військових, боєприпаси та шість БМП - розвідка

15:15, 13 березня 2016
Війна
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Зафіксовано перекидання з території Росії в район Ясиноватої колони військової техніки.

REUTERS

Українська розвідка вчергове зафіксувала перекидання з території Російської Федерації на Донбас додаткових військових підрозділів, боєприпасів та техніки.

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Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, "зафіксовано перекидання з території Росії до району населеного пункту Ясинувата колони військової техніки для ротації передових підрозділів, що зазнали суттєвих втрат під Авдіївкою, і поповнення боєкомплекту: 4 вантажні автомобілі з особовим складом (до 90 осіб), чотири вантажні автомобілі з боєприпасами до танків та 120-мм мінометів, шість одиниць БМП-2".

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