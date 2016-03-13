Росія перекинула на Донбас 90 військових, боєприпаси та шість БМП - розвідка
15:15, 13 березня 2016Війна
1590 0
Зафіксовано перекидання з території Росії в район Ясиноватої колони військової техніки.
REUTERS
Українська розвідка вчергове зафіксувала перекидання з території Російської Федерації на Донбас додаткових військових підрозділів, боєприпасів та техніки.
Читайте такожБіля Авдіївки загинуло 23 бойовика, більше 30 отримало поранення - розвідка
Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, "зафіксовано перекидання з території Росії до району населеного пункту Ясинувата колони військової техніки для ротації передових підрозділів, що зазнали суттєвих втрат під Авдіївкою, і поповнення боєкомплекту: 4 вантажні автомобілі з особовим складом (до 90 осіб), чотири вантажні автомобілі з боєприпасами до танків та 120-мм мінометів, шість одиниць БМП-2".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter