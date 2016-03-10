Українська розвідка встановила на Донбасі двох офіцерів збройних сил РФ

Як зазначається у повідомленні, розвідка продовжує цілеспрямовано збирати факти щодо участі кадрових військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації у військових злочинах на тимчасово окупованих територіях Донбасу для подальшої передачі їх визначеним порядком до Міжнародного кримінального суду.

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ГУР МОУ наголошує, що було встановлено наступних кадрових офіцерів ЗС РФ, які беруть безпосередню участь у військовій агресії Росії на території України: на посаді "начальника інженерної служби 1 АК (Донецьк, Україна) Центру територіальних військ Южного ВО ВС РФ" перебуває полковник ЗС РФ Усманов Залібек Касумович.

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Крім того, на посаді "начальника протиповітряної оборони 7 окремої мотострілкової бригади (Дебальцеве) 2 АК (Луганськ, Україна) Центру територіальних військ Южного ВО ВС РФ" перебуває полковник ЗС РФ Фролов Денис Ігоревич.