РФ перекинула до Докучаєвська підрозділ спецназу своїх збройних сил - ІС
12:35, 14 березня 2016Війна
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Росія перекинула до Докучаєвська Донецької області підрозділ спецназу своїх збройних сил.
REUTERS
Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
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«У район Докучаєвська з боку Стили (село в Старобешівському районі Донецької області) прибув підрозділ спецназу ЗС РФ», написав він.
За його словами, перекидання здійснювалася на чотирьох КамАЗах і двох бронеавтомобілях ГАЗ-2330 «Тигр».
Раніше група "ІС" повідомляла, що найбільш напружена ситуація в зоні АТО - в районі Ясинуватської розв'язки.
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