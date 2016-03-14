РФ перекинула до Докучаєвська підрозділ спецназу своїх збройних сил - ІС

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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«У район Докучаєвська з боку Стили (село в Старобешівському районі Донецької області) прибув підрозділ спецназу ЗС РФ», написав він.

За його словами, перекидання здійснювалася на чотирьох КамАЗах і двох бронеавтомобілях ГАЗ-2330 «Тигр».

Раніше група "ІС" повідомляла, що найбільш напружена ситуація в зоні АТО - в районі Ясинуватської розв'язки.