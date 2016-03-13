Бойовики продовжують обстрілювати сили АТО, найбільш напружена ситуація поблизу Авдіївки

Впродовж дня у зоні АТО терористи 20 разів обстріляли опорні пункти українських бійців, 18 разів з яких - на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook у зведенні станом на 18.00.

Зазначається, що продовжує залишатися напруженою обстановка поблизу Авдіївки. По позиціях сил АТО російські бойовики вели вогонь з усіх видів зброї, у тому числі забороненої Мінськими угодами. З мінометів калібру 120 та 82 мм ворог обстрілював опорні пункти українських військ, згодом долучив ще і артилерію калібру 122 мм.

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Крім того, під мінометним вогнем найманців опинилися позиції українських військ в районі Новотошківського та шахти Бутівка.

Опорні пункти неподалік Старогнатівки, Кам’янки, Троїцького, Новгородського, Зайцевого, Майорська та Пісків російські терористи обстріляли з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

В окремих випадках українські бійці відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї.