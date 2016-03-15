ОБСЄ: сторони конфлікту на Донбасі мають відійти далі від лінії розмежування

Про це він заявив у понеділок, 14 березня, у Берліні в інтерв'ю агентству Reuters, передає Deutsche Welle.

За даними СММ, відстань між сторонами конфлікту в окремих місцях зменшилася до сотень метрів. "Вони так близько, що можуть лаятися один на одного через лінію розмежування", - сказав Хуг. Початково українські та сепаратистські підрозділи мали розійтися на 2-5 кілометрів, нинішнє зближення, вважає Хуг, загрожує порушенням перемир'я.

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У місії 14 березня оголосили про план Хуга відвідати 16-20 березня Донецьку і Луганську області, щоб оцінити ситуацію з безпекою та підтримати зусилля з нормалізації ситуації. До подорожі заступника голови СММ ОБСЄ запросили також і пресу. Увечері 14 березня місія також повідомила про скорочення випадків перестрілок поблизу Донецька попри продовження порушень режиму припинення вогню.

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