Донецька фільтрувальна станція опинилася під загрозою знищення через обстріли бойовиків

З самого ранку бойовики посилили обстріли поблизу Авдіївки.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Сьогодні після шостої години ранку поблизу Авдіївки злочинці знову здійснили збройну провокацію. Так, російські окупаційні війська відкрили вогонь з протитанкового гранатомету в бік території позицій ЗСУ та Донецької фільтрувальної станції (ДФС). Ці дії є грубим і цинічним порушенням комплексу заходів по виконанню Мінських домовленостей», - йдеться у повідомленні.

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У штабі також наголошують на тому, що обстріли та збройні провокації з боку бойовиків щодо позицій сил АТО у районі Авдіївка – Ясинувата становлять загрозу знищення Донецької фільтрувальної станції (ДФС), що може спричинити екологічну та гуманітарну катастрофу у регіоні.

«Днями українська сторона виступила з ініціативою щодо можливих шляхів деескалації ситуації у цьому регіоні. Проте вдалося досягнути домовленості щодо спільного введення режиму повного припинення вогню у напрямку Ясинувата-Авдіївка. Доводиться констатувати, що усна згода бойовиків НЗФ щодо введення повного режиму припинення вогню у цьому районі виявилися пустою обіцянкою. НЗФ як бачимо здійснюють цілеспрямований обстріл та руйнування інфраструктурних та промислових об’єктів, що й надалі, на жаль призводить до жертв серед мирного населення.

Засуджуючи усі прояви такого роду, Українська сторона виступає за повне та безумовне виконання Мінських домовленостей й закликає РФ та ОБСЄ використати усі наявні можливості задля досягнення цієї мети. Конкретні дії та чітке виконання рішень, а не показові кроки та пусті заяви мають стати запорукою мирного врегулювання на виконання Мінських домовленостей», - наголосили у прес-центрі штабі АТО.