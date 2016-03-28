На Луганщині затримали підозрюваного у вбивстві трьох українських військових бойовика (відео)
11:58, 28 березня 2016Війна
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У Луганській області 26 березня співробітники СБУ спільно з Нацполіцією та ЗСУ затримали бойовика терористичної організації "ЛНР", підозрюваного у вбивстві трьох українських військових.
На Луганщині затримали підозрюваного у вбивстві трьох українських військових бойовика / УНІАН
Як ідеться у повідомленні прес-служби СБУ, протягом жовтня 2014 - березня 2015 року учасник бандформування "Призрак" брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів.
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Також він підозрюється у вбивстві трьох українських військовослужбовців у Дебальцевому (Донецька область) в лютому 2015 року.
Національна поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
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