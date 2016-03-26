СБУ оприлюднила поіменний список колишніх співробітників, які перейшли на бік ворога

Згідно з повідомленням, в цей список увійшли 1391 колишній співробітник Служби безпеки, у тому числі в званні лейтенанта, майора і полковника.

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Зокрема, до списку ввійшли 135 осіб з 3-го управління (з дислокацією в місті Сімферополь АР Крим) ЦСО «А» СБ України, вісім осіб з управління внутрішньої безпеки СБУ, а також 817 осіб з ГУ СБУ в АР Крим, 383 - з УСБУ в Севастополі, 26 осіб із санаторіїв «Євпаторія» і «Чорномор'я», а також з оздоровчого комплексу «Парус» СБУ та інші.

«Пам'ятаємо про зрадників», - наголошується в повідомленні спецслужби.

Як повідомляв УНІАН, з лютого 2014 року Росія окупувала частину території України – Крим і східну частину Донбасу і розв'язала кровопролитну війну, яка досі триває, під час оді якої було вбито близько 10 тисяч осіб. Крім того, майже 2 млн людей були змушені залишити свої домівки. Більша частина населення РФ схвалює такі дії керівництва своєї країни.