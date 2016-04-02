Протягом доби бойовики обстріляли позиції сил АТО 65 раз – штаб

В зоні проведення Антитерористичної операції активність бойовиків залишається високою. За минулу добу зафіксовано 65 обстрілів.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 6 годину ранку 2 квітня.

За даними штабу, "використовуючи зброю, заборонену Мінськими домовленостями, незаконні збройні формування завдали вогневі удари з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм за підрозділам Збройних сил України, які тримають оборону на певних напрямках. Зокрема, за Авдіївці цілилися 6 разів, а в районі Невельського і Зайцево міни прилітали по одному разу".

У штабі зазначають, що разом з тим терористи застосовували проти захисників України весь арсенал стрілецької зброї.

"На Донецькому напрямку російські найманці також обстрілювали наші позиції з гранатометів, кулеметів великого калібру, протитанкових ракетних комплексів в Пісках, Луганському, Новгородському, Опитному, шахті Бутівка", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, наголошується, що на Маріупольському напрямку ворог неодноразово застосовував вогонь кулеметів і гранатометів в напрямку Новотроїцького та Мар'їнки, а на Луганському - в напрямку Новозванівки, Богуславського, Степового.

"Щоб стримати натиск ворога наші бійці змушені були 12 раз відкривати вогонь у відповідь, але виключно зі стрілецької зброї та гранатометів, що не є порушенням Мінських домовленостей", - додає прес-центр.