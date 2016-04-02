У районі Тореза розвідка зафіксувала танки і артилерію бойовиків

Про це у суботу повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зокрема, до Дебальцевого було переміщено особовий склад (до роти) та два вантажні автомобілі з боєприпасами, у напрямку Вуглегірська – гаубичну артилерійську батарею 7 окремої мотострілецької бригади (Дебальцеве) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ, передає Українська правда.

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У районах Кіровське, Сміле, Жданівка та Торез зафіксовано наявність артилерійських систем калібром понад 100-мм і танків, інформація про це надана представникам СММ ОБСЄ.

"Протягом доби найбільша активність противника спостерігалась на Слов’янському та Донецькому напрямках. Продовжуються інтенсивні обстріли позицій сил АТО у районах н.п. Зайцеве та промислової зони н.п. Авдіївка, у т.ч. із застосуванням 82-мм та 120-мм мінометів", - зазначили у розвідці.

Також бойовики здійснюють розвідку з метою викриття системи вогню та уточнення оборонних порядків підрозділів сил АТО.

"У районі Авдіївки зафіксовано безпілотний літальний апарат тактичного рівня, запуск якого здійснено з району н.п. Горлівка, у районі н.п. Ясинувата підтверджено перебування маневреної групи радіоелектронної розвідки", - повідомили у ГУР Міноборони.