Російсько-терористичні війська посилюють свої формування в районі Авдіївки – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, згідно з повідомленням, 7 квітня противником на Донецькому напрямку «здійснювалося посилення передових підрозділів 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ – до району промислової зони Авдіївка прибуло дві штурмові групи».

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Також, за даними ГУР, 7 квітня бойовики здійснювали розвідку на передньому краї та в тактичній глибині оборони сил АТО, у тому числі шляхом направлення диверсійно-розвідувальних груп та застосування безпілотних летальних апаратів оперативно-тактичного рівня (БПЛА виконав політ з території РФ).

Крім того, бойовиками застосовувалися снайперські групи, проводилася дезорганізація системи управління та зв’язку передових підрозділів сил АТО, а також протидія польотам БПЛА.

"Зафіксовано використання станції радіоелектронної боротьби Р-330Ж "Житель" та комплексу радіоелектронної боротьби "Леер-3" ЗС РФ у районі н.п. Макіївка (виробляються тільки у Росії)", - підкреслили у ГУР.

В розвідці також зауважили, що «у зоні відповідальності 2 АК (Луганськ) ЗС РФ продовжується накопичення запасів паливно-мастильних матеріалів для потреб частин та з’єднань корпусу., встановлено прибуття з території Росії (через Ізварине) до м.Луганськ ешелону з дизельним пальним (1 тис. тонн)».

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