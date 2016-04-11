Режимний об'єкт "Червоний дракон": Шойгу будує "хонку" в історичній зоні Севастополя - розвідка

Про це повідомляє ГУР Міноборони України.

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Згідно з повідомленням, процедура переоформлення прав власності передбачає три кроки: відчуження "Костянтинівського равеліну", на якому розміщувався 102 окремий загін спеціального призначення ЧФ РФ; передача об'єкта "громадської організації Російське географічне товариство"; переуступка прав власності від "Російського географічного товариства" родичам дружини Шойгу.

За даними розвідки, на території "Костянтинівського равеліну" вже почалося будівництво рекреаційного центру, який серед військових моряків Севастополя отримав назву "хонка Шойгу" або "Червоний дракон-2", і приватного яхт-клубу. Будівництво отримало статус "режимного об'єкта" та його охорону здійснюють військовослужбовці 102 окремого загону спеціального призначення ЧФ РФ.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» з його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% взяла участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.