За сьогодні бойовики здійснили 29 обстрілів позицій сил АТО

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

За даними штабу, кількість обстрілів українських позицій уздовж лінії фронту залишається на рівні вчорашнього дня та становить 29 випадків застосування зброї.

"Проте інтенсивність ворожого вогню із забороненої зброї порівняно з попереднім періодом значно зменшилась. Зокрема, з мінометів калібру 120 мм ворог наніс один вогневий удар по захисниках Авдіївки, а з цієї ж зброї калібру 82 мм відбулось два обстріли поблизу наших підрозділів у Пісках", - сказано в повідомленні.

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Використовуючи гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю та снайперів, бойовики неодноразово обстрілювали опорні українській опорні пункти у напрямку Станиці Луганської, Невельського, Опитного, Гнутового, шахти "Бутівка", Зайцевого та Мар’їнки.

В районі Новотроїцького бойовики вели вогонь у бік українських позицій, здійснивши 35 пострілів із озброєння бойових машин піхоти.

"З метою утримання переваги у зоні проведення АТО наші воїни продовжують обладнання позицій, поповнення боєприпасів, військової техніки та майна, заходи з протидії розвідувально-диверсійним групам противника. На найбільш загрозливих напрямках оборони військовослужбовці Збройних сил України декілька разів відкривали вогонь у відповідь по російських найманцях", - повідомляє штаб АТО.

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