Українські військові знищили мінометний розрахунок бойовиків на Донбасі (відео)
17:33, 22 квітня 2016Війна
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У мережі з'явилося відео знищення українськими військовими мінометного розрахунку бойовиків у зоні АТО.
Сили АТО знищили мінометний розрахунок терористів / Скріншот
Про цю подію на своїй сторінці у Facebook пише блогер Роман Синіцин.
Він повідомив, що 5 бойовиків було знищено і 10 отримали поранення. Також, за його словами, українським військовим вдалося знищити транспорт терористів.
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"Один веселий батальйон підсмажив сепарів ПТКР. 5 200-х і до 10 300-х. Мінус транспорт і повна машина мін", - зазначає блогер.
Нагадаємо, 12 квітня під Мар'їнкою українські військові знищили цілу ворожу позицію, витримавши 9-годинний бій.
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