Українські військові знищили мінометний розрахунок бойовиків на Донбасі (відео)

Про цю подію на своїй сторінці у Facebook пише блогер Роман Синіцин.

Він повідомив, що 5 бойовиків було знищено і 10 отримали поранення. Також, за його словами, українським військовим вдалося знищити транспорт терористів.

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"Один веселий батальйон підсмажив сепарів ПТКР. 5 200-х і до 10 300-х. Мінус транспорт і повна машина мін", - зазначає блогер.

Нагадаємо, 12 квітня під Мар'їнкою українські військові знищили цілу ворожу позицію, витримавши 9-годинний бій.