Терорист Гіркін: Затримані в Україні російські найманці не потрібні Кремлю

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

"Лукаве і лицемірне невизнання російською владою участі росіян у цій війні стало візитною карткою, починаючи з укладення Мінської угоди - Мінська-1 і Мінська-2. Відповідно, російські люди, які опинилися у полоні або стали політв'язнями тільки тому, що боролися за возз'єднання України з РФ, Новоросії з РФ, вони всі виявилися кинутими", - сказав бойовик.

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Гіркін заявив, що долею цих росіян ніхто не цікавиться - ані МЗС РФ, ані спецслужби РФ, оскільки "їх не визнають за своїх".

За його словами, «ЛНР» і «ДНР» обміном військовополоненими займаються "безглуздо і непослідовно".

Він вважає, що на українських солдатів обмінювали всіх, у тому числі випадкових людей.

"У результаті сотні військовополонених, тисячі політв'язнів в Україні нікому не потрібні. Взагалі нікому", - сказав Гіркін.

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За його словами, це питання потрібно порушувати перед російською владою і "російською громадськістю".

"Це наша війна, ми в ній брали участь, і була б можливість - продовжували б брати участь", - заявив Гіркін.

Він назвав російських бойовиків "російськими патріотами, які скніють в українських тюрмах", і заявив, що потрібно змусити російську владу зайняти більш активну позицію.

Як повідомляв УНІАН, постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич 15 квітня заявив, що в Україні «зникають безвісти» російські громадяни, які приїжджають «провідати своїх родичів».