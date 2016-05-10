Бойовики "ДНР" підвищують боєздатність підрозділів своєї "морської піхоти" - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"У ході останніх спільних навчань "морської піхоти ДНР" з підрозділами морської піхоти ЗС РФ у районі між н. п. Безіменне і Самсонове (Новоазовський район) було залучено маломірне судно ("десантний катер"), 4 од. БМП-2 та встановлення РЛС контролю та розвідки стрільби "Зоопарк-1", - йдеться у його повідомленні.

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Крім того, за даними ІС, під час проведення навчань відпрацьовувалися стрільби з БМП і стрілецької зброї.

Також, як йдеться у повідомленні, особовий склад паралельно з проведенням стрільб відпрацьовував десантування з моря (катер на невеликій швидкості підходив до берега, особовий склад - групи по 10-15 осіб - десантувався на берег і відпрацьовував питання захоплення і утримання ділянки узбережжя).