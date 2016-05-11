На Луганщині двоє військових підірвалися на розтяжці
Поблизу села Молодіжне Попаснянського району 10 травня двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, підірвавшись на розтяжці.
Про це сьогодні, 11 травня, повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.
"Двоє захисників України отримали поранення, підірвавшись на розтяжці. Військовослужбовців було госпіталізовано до лікарні міста Попасної. Вони отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості", - повідомив керівник Луганської ВЦА Юрій Гарбуз.
У той же день приблизно о 14-ій годині терористи зі сторони села Весела Гора (територія тимчасово підконтрольна так званої "ЛНР") здійснили обстріл з автоматичного гранатомету АГС-17 позиції українських військових поблизу міста Щастя. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
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Як повідомляв УНІАН, 10 травня близько 17:00 у місті Щастя на території Луганської ТЕС біля 15-го енергоблоку від розриву гранати із підствольного гранатомету постраждали двоє робітників.