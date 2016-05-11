На Луганщині двоє військових підірвалися на розтяжці

Про це сьогодні, 11 травня, повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.

"Двоє захисників України отримали поранення, підірвавшись на розтяжці. Військовослужбовців було госпіталізовано до лікарні міста Попасної. Вони отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості", - повідомив керівник Луганської ВЦА Юрій Гарбуз.

У той же день приблизно о 14-ій годині терористи зі сторони села Весела Гора (територія тимчасово підконтрольна так званої "ЛНР") здійснили обстріл з автоматичного гранатомету АГС-17 позиції українських військових поблизу міста Щастя. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

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Як повідомляв УНІАН, 10 травня близько 17:00 у місті Щастя на території Луганської ТЕС біля 15-го енергоблоку від розриву гранати із підствольного гранатомету постраждали двоє робітників.