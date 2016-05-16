На Харківщині посадовців держпідприємства підозрюють у фінансуванні тероризму

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Валерія Романова, слідчі управління обласної прокуратури за оперативного супроводження УСБУ в області розпочали кримінальне провадження стосовно посадовців одного з державних підприємств.

За даними Романова, серед злочинів, що інкримінуються посадовцям керівного складу підприємства, - фінансування тероризму (ч.1 ст. 258-5 КК України), привласнення майна (ч.4 ст.191 КК України) та службове підроблення (ч.2 ст. 366 КК України).

"Інформація про можливу фінансову співпрацю харківського державного підприємства з представниками терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" стала відома слідчим у рамках розслідування кримінального провадження за фактом розтрати майже 200 тис. грн", - зазначив Романов.

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Під час розслідування встановлено, що впродовж майже року лісове господарство поставляло свою продукцію підприємству, яке працює на тимчасово окупованій терористами території у Донецький та Луганській областях.

Досудове розслідування триває. Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.