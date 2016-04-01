"Стоп тероризм": У мережі з'явилася база даних про ватажків "ДНР"

Як повідомляється на сайті, проект "Стоп тероризм" розроблений з метою інформування громадськості про активних членів незаконного збройного формування "ДНР", представників всіх рівнів так званих "органів влади", які своїми діями сприяють окупації Донецької області, тотальному терору і беззаконню, а також причетні до злочинів проти мирного населення.

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На сайті в першу чергу представлена інформація про «керівництво ДНР», фейкових «міністрів», «депутатів», «органи місцевого самоврядування», «правоохоронців», «суддів».

Дані чітко структуровані і дозволяють визначити, яке місце займає кожен учасник НЗФ терористичної піраміді "влади".