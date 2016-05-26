У зоні АТО снайпери поранили двох українських військових

13:25, 26 травня 2016
Війна
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Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції в результаті снайперських обстрілів поранено двох українських військових.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув. Однак двоє отримали поранення. Це сталося в результаті ворожих снайперських обстрілів під Зайцево і Новотроїцьким", - сказав спікер.

За його словами, вчора на Луганському напрямку близько двох годин окупанти вели вогонь по українських позиціях в районі с. Новозванівка Попаснянського району. Під час обстрілу противник використовував БМП і зенітки. Також ворожа провокація відбулася в Станиці Луганській. Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 6 ворожих обстрілів.

Представник АП зазначив, що на Донецькому напрямку, як в минулі дні, бойові дії велися в Луганському, Зайцеве і Авдіївці. В основному противник відкривав вогонь в темний час доби. Під час обстрілу НВФ використовували міномети, БМП, а також працювали снайпери. Всього за минулу добу на Донецькому напрямку відбулося 12 обстрілів, в тому числі 3 - з застосуванням важкого озброєння.

У той же час на Маріупольському напрямку обстановка вчора залишалася незмінною - ворожі обстріли тривають по всьому фронту - від Красногоровки до Широкино. Зокрема, під Новотроїцьким сили АТО успішно знищили ворожий ПТУР, який вів вогонь по наших позиціях.

Зокрема, всього вчора на Маріупольському напрямку відбулося 10 ворожих обстрілів.

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